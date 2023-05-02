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Названо место и дата прощания с Валентином Юдашкиным

18:21
  • вторник
  • 02 мая 2023

Модельер скончался 2 мая

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе дома моды Валентина Юдашкина, официальная церемония прощания начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище. О месте погребения кутюрье сообщат дополнительно.

Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новость о кончине Юдашкина трагической и заявил, что глава государства глубоко соболезнует в связи с этим. По словам Пескова, Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и пропаганды российской культуры за рубежом.

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