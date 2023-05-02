Названо место и дата прощания с Валентином Юдашкиным

Модельер скончался 2 мая
Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе дома моды Валентина Юдашкина, официальная церемония прощания начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище. О месте погребения кутюрье сообщат дополнительно.
Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новость о кончине Юдашкина трагической и заявил, что глава государства глубоко соболезнует в связи с этим. По словам Пескова, Валентин Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства и пропаганды российской культуры за рубежом.