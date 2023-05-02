Россия сможет отправить на ОИ-2024 не более 180 спортсменов

Решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято

Представлять Россию на летних Олимпийских играх-2024 в случае успеха в квалификации и допуска к соревнованиям смогут не более 180 спортсменов. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал российский министр спорта Олег Матыцин.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством глава Минспорта напомнил, что прохождение квалификационных соревнований еще не гарантирует россиянам участие в Олимпийских играх, так как будут специальные требования, выработанные Международным олимпийским комитетом.

Если российские спортсмены пройдут квалификационный отборочный турнир и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны будет порядка 180 спортсменов. Решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не ранее 26 июля 2023 года.

С учетом этого Матыцин указал на необходимость продолжить диалог с международными спортивными федерациями и отстаивать интересы России с помощью дружественных стран, сообщает "Интерфакс".

В конце марта Международный олимпийский комитет решил допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они публично не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине, и тех, кто не связан с вооруженными силами и органами государственной безопасности своих государств. Также эти спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

В частности, исполнительный комитет Международный федерации баскетбола (FIBA) решил не допускать мужскую сборную России по баскетболу на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года.

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