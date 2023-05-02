Путин рассказал, в чем основа суверенитета России

Запрос на суверенитет формируется в сфере образования и культуры

Вопросы, требующие оперативного реагирования, стали темой совещания Владимира Путина с членами правительства, сообщает "ТВ Центр".

Министр просвещения Сергей Кравцов в своем докладе рассказал о новой модели профориентации школьников и создании предпрофессиональных классов.

Кроме того, Кравцов отметил важность патриотического воспитания молодежи. В преддверии Дня Победы в каждой школе страны проведут уроки исторической памяти. Президент подчеркнул, что именно воспитание нового поколения является основой суверенитета России.

"В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета безусловно лежит самодостаточность во всех ключевых областях - в экономике, в сфере обороноспособности. Запрос на эту самодостаточность и на суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей нашего народа, наших народов, народов России. Важнейшим фактором, конечно, является область образования", - подчеркнул глава государства.

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