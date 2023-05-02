ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, в чем основа суверенитета России

22:31
  • вторник
  • 02 мая 2023

Запрос на суверенитет формируется в сфере образования и культуры

Вопросы, требующие оперативного реагирования, стали темой совещания Владимира Путина с членами правительства, сообщает "ТВ Центр".

Путин дал старт движению трамваев по Мариуполю
Путин отметил концентрацию большого спорта на прибыли

Министр просвещения Сергей Кравцов в своем докладе рассказал о новой модели профориентации школьников и создании предпрофессиональных классов.

Кроме того, Кравцов отметил важность патриотического воспитания молодежи. В преддверии Дня Победы в каждой школе страны проведут уроки исторической памяти. Президент подчеркнул, что именно воспитание нового поколения является основой суверенитета России.

"В последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета безусловно лежит самодостаточность во всех ключевых областях - в экономике, в сфере обороноспособности. Запрос на эту самодостаточность и на суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей нашего народа, наших народов, народов России. Важнейшим фактором, конечно, является область образования", - подчеркнул глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.