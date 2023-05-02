Путин провел видеовстречу с главой Алтайского края

Президент оценил развитие региона

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, в режиме видеоконференции провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Глава региона проинформировал главу государства о социально-экономическом положении в регионе и, в частности, о развитии местного туристического потенциала. В 2022 году туристический поток в Алтайском крае вышел на допандемийный уровень и даже его превысил, преодолев отметку в 2 млн человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

Томенко напомнил, что за Уралом есть единственный курорт федерального значения — Белокуриха. Путин отметил, что "бывал там". Губернатор Алтайского края рассказал, что недалеко от этого города-курорта реализуется еще один интересный проект — современный кластер "Белокуриха Горная", сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что недавно обсуждал развитие туристической отрасли в Алтайском крае с федеральным правительством, а также выразил мнение, что этот регион "имеет хорошие заделы и перспективы", сообщает РИА Новости.

В предыдущий раз Владимир Путин разговаривал с Томенко в ноябре 2022 года. Тогда глава Алтайского края рассказал, что экономическая ситуация в регионе остается стабильной, безработица снизилась до исторического минимума и составляет всего 1%. Положительная динамика наблюдается в промышленности, в сельском хозяйстве растут объемы урожая и качество продукции, строители наращивают темпы ввода жилья.

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