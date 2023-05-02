В Госдуме предложили альтернативу Tinder

Сервис знакомств объявил об уходе из России

Заменить покидающий Россию сервис знакомств Tinder можно дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества". Такое мнение во вторник, 2 мая, высказал вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Борис Чернышов.

Парламентарий отметил, что 30 июня, обозначенный как дедлайн ухода Tinder из России, выбрано очень удачно — это пятница, "самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь".

Чернышов заявил, что ЛДПР собирается возродить практику проведения в районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Депутат заверил, что партия не оставит "одинокие сердца без помощи", сообщает РИА Новости.

Ранее компания Match Group, которая владеет сервисом знакомств Tinder, объявила, что покинет российский рынок к 30 июня. Таким образом, через два месяца доступ к сервису для россиян будет ограничен. В Match Group отмечали, что все принадлежащие этой компании бренды "предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России".

При этом исследование Commonwealth Partnership (CMWP) показало, что только 25% брендов, заявивших об изменении статуса в 2022 году, покинули российский рынок. При этом около 40% из объявивших об уходе нашли возможность тем или иным способом остаться, в значительной степени — за счет переуступки прав собственности отдельных брендов новым владельцам.

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