Путин дал старт движению трамваев по Мариуполю

Восстановлением линий и вагонов занимались специалисты из Санкт-Петербурга

Еще несколько лет назад это был основной вид транспорта в городе, хотя в его обслуживание Украина особо не вкладывалась. Для местных восстановление разрушенной в ходе боев трамвайной линии именно сейчас - событие историческое. 1 мая исполнилось 90 лет со дня запуска первого мариупольского трамвая. Горожане снимают видео на мобильные телефоны и торопятся прокатиться в вагоне, следующем по маршруту номер 1.

Для мариупольцев этот звонок значит намного больше, чем просто оповещение о втором рождении этого вида транспорта. Об этом говорят те, кто пережил в свое время блокаду Ленинграда.

"Прямо звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо. Потому что говорит, что жизнь налаживается. И приходит в норму", - отметила Елена Тихомирова, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".

"Вот вы сейчас сказали очень важный слова: звук трамвая - это символ возрождения жизни. Вот так было в блокадном Ленинграде. И вот, судя по всему, неслучайно вы сейчас об этом вспомнили. То же самое происходит в новых субъектах Российской Федерации. И вот в Мариуполе звук трамвая - это один из самых зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент побывал в Мариуполе 19 марта. Интересовался судьбой каждого объекта, мимо которого проезжал. И именно тогда речь зашла о трамвайной сети. Пока запустили 10 километров путей из почти сотни. Но это только начало. Есть детальный план по восстановлению всей транспортной инфраструктуры Мариуполя. И некоторые его пункты Президент корректировал лично. Разумеется, в пользу комфорта горожан.

"После вашего посещения мы пересмотрели наши планы по дорожному строительству. Вы помните, мы проехали по всем улицам, которые еще не были в планах. У нас изначально был план порядка 43-х километров, сейчас мы добавили еще 27", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас Мариуполь восстанавливают более 25 тысяч строителей со всей страны. А Санкт-Петербург стал городом-побратимом. По поручению президента особое внимание уделяется социальной инфраструктуре. Сады, школы, поликлиники, дворцы спорта и узкоспециализированные медцентры.

"Впервые заработали за долгое время лифты, которые мы поставили из Санкт-Петербурга. И дети даже радовались, ездили кататься на этих лифтах. Они хорошие, надежные. Поэтому пусть катаются и дальше", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году уже все здания Мариуполя полноценно подключат к отоплению. Почти пять тысяч семей станут новоселами, жилые дома вводят в строй практически каждую неделю. Приазовский университет, где в марте побывал Путин, уже в сентябре сможет принять до 6 тысяч студентов. Многие объекты не просто восстанавливают.

"Восстановлением это не назовёшь, потому что они-то восстанавливаются по российским стандартам, а мы такого не видели. Я вам честно скажу, это вызывает большое восхищение и определенную надежду, что так же будут восстанавливаться те районы, города, которые сейчас пока еще находятся под обстрелами этих преступников, те города, которые находятся пока еще под оккупацией украинского режима", - заявил Денис Пушилин, и.о. главы Донецкой народной республики.

О серьезном и системном подходе России к Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям свидетельствует долгосрочная программа социально-экономического развития этих регионов. Правительство утвердило ее до 2025 года.

"Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки войдут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективу. Я не сомневаюсь, что все намеченное будет выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт, компетенции у нас есть", - обратил внимание Путин.

Президент поблагодарил всех, кто помогает в возрождении новых регионов. И отдельно - их население. За терпение и верность исторической Родине.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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