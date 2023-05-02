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Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии

19:42
  • вторник
  • 02 мая 2023

Они изготовили поддельные документы для убийцы политолога

Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в изготовлении фальшивых документов для покушения на российского политолога Дарью Дугину, приговорены судом в Туле к 3,5 годам колонии общего режима.
Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной

Подсудимым вменялась ч. 4 ст. 327 Уголовного кодекса России ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение").

По данным следствия, Кузнецов и Сучков изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, который использовала для поездок по России главная подозревая в убийстве Дугиной Наталья Вовк.

Подсудимые проведут по 3,5 года в колонии, им также запрещено на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что незадолго до суда Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов, а Александр Сучков заявил, что признает вину частично. В частности, он отказался признать тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию.

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Андрей Кузнецов, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной
Андрей Кузнецов, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
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