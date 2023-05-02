Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии

Они изготовили поддельные документы для убийцы политолога

Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в изготовлении фальшивых документов для покушения на российского политолога Дарью Дугину, приговорены судом в Туле к 3,5 годам колонии общего режима.

Подсудимым вменялась ч. 4 ст. 327 Уголовного кодекса России ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение").

По данным следствия, Кузнецов и Сучков изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, который использовала для поездок по России главная подозревая в убийстве Дугиной Наталья Вовк.

Подсудимые проведут по 3,5 года в колонии, им также запрещено на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что незадолго до суда Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов, а Александр Сучков заявил, что признает вину частично. В частности, он отказался признать тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию.

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