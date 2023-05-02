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Число рейсов из России в Турцию летом увеличат на 50%

19:51
  • вторник
  • 02 мая 2023

Список российских международных аэропортов пополнится

Первый замминистра транспорта Андрей Костюк сообщил на совещании членов правительства с Владимиром Путиным, что летом 2023 года число авиарейсов между Россией и Турцией вырастет на 50% по сравнению с летом прошлого года.

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По словам замглавы ведомства, Минтранс отмечает существенный интерес граждан к турецкому направлению.

"Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю", - сказал Костюк (цитата по "Интерфаксу").

Список международных аэропортов пополнится Норильском, Тобольском и Ижевском.

Как уточнил замминистра, в 2023 году 15 российских авиакомпаний выполняют рейсы в 22 страны.

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