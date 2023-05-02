В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации в Севастополе

Необходимо доверять только проверенным источникам информации

Неизвестные лица под видом сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций России звонят жителям Севастополя и призывают покинуть территорию города. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в севастопольском главке ведомства.

В МЧС подчеркнули, что данные звонки являются фейком, его цель — посеять в Севастополе панику. Однако в действительности никакой эвакуации в городе нет.

Также в министерстве предупредили, что злоумышленники требуют во время телефонных разговоров сообщить им сведения об обстановке в Севастополе. МЧС призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации, сообщает РИА Новости.

В марте в Крыму хакеры взломали потоки нескольких радиостанций и передали в эфир ложные сообщения об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ. Власти региона подчеркивали, что это фейк, ситуация остается спокойной.

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