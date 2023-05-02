ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брюссель запретил экспорт зерна с Украины в пять стран Европы

20:20
  • вторник
  • 02 мая 2023

Транзитный провоз разрешен

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.
Журналисты узнали дату переговоров по зерновой сделке с участием всех сторон

Согласно заявлению ЕК, в указанный период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Не исключено, что запрет Брюсселя может быть пролонгирован и после 5 июня, если возникнет такая необходимость, сообщает ТАСС.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия объявили об ограничениях на импорт аграрной продукции с Украины. Болгарский кабмин объявил о том, что с 24 апреля республика вводит временный запрет на импорт украинского продовольствия. Аналогичное решение приняли в Румынии, запрет допустили и в Чехии.

В Будапеште заявили, что Брюссель обещал, что украинское зерно будет транспортироваться для обеспечения продовольствием стран Африки и Ближнего Востока, но этого не произошло.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отгрузка зерна в порту
Отгрузка зерна в порту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.