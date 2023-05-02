Брюссель запретил экспорт зерна с Украины в пять стран Европы

Транзитный провоз разрешен

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Согласно заявлению ЕК, в указанный период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Не исключено, что запрет Брюсселя может быть пролонгирован и после 5 июня, если возникнет такая необходимость, сообщает ТАСС.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия объявили об ограничениях на импорт аграрной продукции с Украины. Болгарский кабмин объявил о том, что с 24 апреля республика вводит временный запрет на импорт украинского продовольствия. Аналогичное решение приняли в Румынии, запрет допустили и в Чехии.

В Будапеште заявили, что Брюссель обещал, что украинское зерно будет транспортироваться для обеспечения продовольствием стран Африки и Ближнего Востока, но этого не произошло.

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