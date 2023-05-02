МИД: Россия никогда не забудет трагедии в Одессе

Сегодня исполняется 9 лет со дня поджога одесского Дома профсоюзов

Куликово поле, где находится Дом профсоюзов, оцеплено полицией. Пришедших пропускают по одному и только после проверки документов. Цветы разрешено возлагать лишь у ограды - дальше не пройти. Людей немного - в основном это те, кто потерял здесь близких. Кто снова и снова возвращается в то 2 мая. Другие - боятся. Режим сделал всё, чтобы посеять животный страх. А затем - перепрошить народную память вот на такой лад: "2 мая была четко спланированная акция пророссийских наемников в то время, когда Россия забрала Крым, когда российские террористы уже были на Донбассе. И с этими же знаменами они пришли в Одессу. Это была часть гибридной войны. И потому случившееся здесь 9 лет назад не трагедия, а победа. Победа Украины. Да, у нас были и потери. Но это светлый день".

Даже нелепые отговорки украинских властей про то, что дескать "жертвы сами себя сожгли", сегодня здесь будто забыты. Местная пресса с гордостью пишет про "славных парней, разрушивших планы Кремля и остановивших Русский мир". Убийцы и головорезы для нынешней Украины - герои. 48 сожженных заживо людей - достижение. Таков итог длинного пути расчеловечения, точка невозврата на котором была пройдена Киевом ровно 9 лет назад.

"Это безусловно было одним из самых символических событий, которое дало повод задуматься очень многим людям, жителям той Украины относительно того, кто пришел к власти путем государственного переворота и кто будет теперь управлять всем государством", - отмечает политолог Денис Денисов.

Уже тогда в 2014-м довольно скоро стало ясно: бойню готовили заранее. Киев любыми методами хотел погасить протестные настроения в Одессе. За два дня до трагедии в город прибыл Андрей Парубий - тогда секретарь Совбеза Украины. А до него - сотник Майдана Владимир Парасюк. Съехалась со всей страны и целая армия националистов вперемешку с футбольными фанатами. А вот со стороны протестующих на площадь перед Домом профсоюзов пришли сплошь пенсионеры, люди с детьми да женщины. Пытались спастись в здании, но радикалы его подожгли. Пожарных к горящему зданию не пускали. Полиция стояла и не вмешивалась. Люди задыхались в дыму. Выживших потом добивали. Тех, кто пытался выпрыгнуть из окна, тоже ловили и убивали. И никто за это так и не понес наказание. Не было ни честного расследования, ни справедливого суда, ни возмездия, ни покаяния. Только бешеные танцы на обугленных костях. И головокружительные (часто публичные) карьеры карателей. А еще был Запад, стыдливо закрывший на все глаза.

"Что там происходило – можно было наблюдать практически в прямом эфире. Весь мир обошли жуткие кадры обгоревших трупов. По сути, киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили 80 лет назад в белорусской Хатыни. Возмутительно, что произошедшее так и не было всесторонне расследовано. Никогда не забудем трагедии в Одессе. Будем добиваться установления и наказания всех причастных к этому зверскому преступлению", - заявили в МИД России.

Здание посольства Украины в Москве. Акция "Одесса. Помним". Сотни активистов молодежных движений принесли к дипмиссии цветы, свечи и портреты жертв трагедии. Каждого вспомнили поименно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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