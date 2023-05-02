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Путин на встрече с Гергиевым: "Искусство - вне политики"

20:23
  • вторник
  • 02 мая 2023

Знаменитому дирижеру и народному артисту России сегодня исполнилось 70 лет

Сегодня юбилей у Валерия Гергиева. Знаменитому дирижеру и народному артисту России исполнилось 70 лет. Его талант давно признали не только на Родине, но и во всём мире.

Валерий Гергиев - самый гастролирующий дирижёр на планете: ежегодно даёт в нашей стране и за рубежом более 300 спектаклей. В свой день рождения маэстро - снова за дирижерским пультом в Мариинском театре, художественным руководителем и генеральным директором которого является с 1988 года.

Лично поздравить юбиляра пришел президент. Владимир Путин сегодня подписал Указ о награждении Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

"Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для российского искусства, для мирового искусства. Специально для музыкального искусства. Ну и в целом для нашей культуры. Российской культуры. Ваш вклад за эти годы огромен. Хочу подчеркнуть, что искусство вне политики. Вот это самое главное. Но при всем при этом не могу не отметить вашей не то чтобы даже гражданской позиции, а патриотизма. И в отношении вашей малой Родины, и в отношении России в целом", - сказал глава государства.

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