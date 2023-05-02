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Генерал Милли спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

20:41
  • вторник
  • 02 мая 2023

Он призвал не ждать завершения боев в 2023 году

Боевые действия на Украине вряд ли закончатся в 2023 году. Такое заявление сделал во вторник, 2 мая, руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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Американский военный выразил мнение, что любой из сторон конфликта будет крайне трудно достичь своих политических целей в текущем году, поэтому маловероятно, что бои закончатся до 2024 года.

Милли также оценил риск прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом как "очень высокий", сообщает Foreign Affairs.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что рассчитывать на завершение боевых действий и конфликта на Украине в 2023 году не приходится. Политик заявил, что, несмотря ни на что, сохраняет оптимизм и верит в то, что Украина сохранит сильные позиции. Однако боевые действия, по его мнению, затянутся как минимум до 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине возросла и это лишь затягивает боевые действия, однако "без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно".

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Марк Милли
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