Генерал Милли спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Он призвал не ждать завершения боев в 2023 году

Боевые действия на Украине вряд ли закончатся в 2023 году. Такое заявление сделал во вторник, 2 мая, руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Американский военный выразил мнение, что любой из сторон конфликта будет крайне трудно достичь своих политических целей в текущем году, поэтому маловероятно, что бои закончатся до 2024 года.

Милли также оценил риск прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом как "очень высокий", сообщает Foreign Affairs.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что рассчитывать на завершение боевых действий и конфликта на Украине в 2023 году не приходится. Политик заявил, что, несмотря ни на что, сохраняет оптимизм и верит в то, что Украина сохранит сильные позиции. Однако боевые действия, по его мнению, затянутся как минимум до 2024 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине возросла и это лишь затягивает боевые действия, однако "без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"