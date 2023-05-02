Reuters: президента России не пригласили на коронацию Карла III

Отношения Москвы и Лондона в последнее время резко обострились

На церемонии коронации нового британского монарха Карла III будут присутствовать свыше 2,2 тысячи человек, представляющих 203 различных государства. Однако политиков из России, Белоруссии, Ирана и Мьянмы там не будет. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, Лондон не пригласил на церемонию коронации Карла III лидеров России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и некоторых других стран.

Британские и российские власти никак не комментировали эти сообщения.

После официального объявления о том, что британский престол займет принц Уэльский Чарльз, который принял имя Карл III, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому монарху, а также пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Источники еще в сентябре 2022 года сообщали, что российского и белорусского лидеров не позовут на коронацию Карла III с учетом напряженной геополитической ситуации.

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