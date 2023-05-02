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В Брянской области 20 грузовых вагонов сошли с рельсов после взрыва

21:19
  • вторник
  • 02 мая 2023

Глава региона заявил, что сработало неустановленное взрывное устройство

В Брянской области по причине незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с рельсов локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Об этом во вторник, 2 мая, рассказали в ОАО "РЖД".

По предварительным данным, никто не пострадал, открытого огня на месте происшествия нет. Движение поездов на участке Снежетьская — Белые Берега временно приостановлено, цитирует сообщение компании РБК.

При этом источники утверждали, что грузовые вагоны сошли с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожного полотна. Очевидцы утверждали, что прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канале "Оперативные сводки".

В районе станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, подтвердил позднее глава Брянской области Александр Богомаз. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. Представитель Кремля подчеркнул, что российские специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

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