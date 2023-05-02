Путин обсудил с губернатором Воронежской области поддержку участников СВО

Воронеж одним из первых принял жителей Донбасса и Украины

Тема туристического потенциала российских регионов обсуждалась сегодня на встрече Владимира Путина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, передает "ТВ Центр".

Один из крупнейших инвестиционных проектов - современный горнолыжный кластер "Белокуриха Горная". Президент признался, что сам бывал в этих местах, и высоко оценил перспективы развития отрасли.

С губернатором Воронежской области Александром Гусевым глава государства обсудил во вторник поддержку участников СВО и членов их семей. Воронеж одним из первых принял жителей Донбасса и Украины, создав им комфортные условия для проживания.

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