Politico: США объявят о новом пакете помощи Киеву на 300 млн долларов

Ожидается, что официальное заявление будет сделано 3 мая

Вашингтон в среду, 3 мая, сделает официальное заявление относительно нового транша вооружений и военной техники для Украины. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, стоимость очередного пакета военной помощи будет составлять 300 млн долларов. В него будут входить артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части, а также ракеты Hydra-70.

Официальное подтверждение этой информации из Вашингтона или из Киева пока не поступало.

Ранее обозреватели The New York Times рассказали, что украинские военные заявляют о превосходстве российской армии, несмотря на активную военную помощь Киеву от стран Запада. Один из рядовых ВСУ удивился количеству российской артиллерии, танков, боевых самолетов и вертолетов. Военный заявил, что "мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивный огонь".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"