Несколько факультетов МГУ переведут на дистант из-за кори

Такой режим уже ввели несколько учебных заведений

Несколько факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) переходят на дистанционное обучение до 17 мая. Такое решение руководство вуза приняло в связи со случаями кори у одного из студентов МГУ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ руководства МГУ, деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса предписано организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Это касается обучающихся структурных подразделений во втором учебном корпусе МГУ. В нем находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.

В пресс-службе университета уточнили, что в МГУ выявлен лишь один случай кори.

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в МГУ начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в стране в достаточном количестве производят вакцину от кори, дефицита таких препаратов нет. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, отметила, что в России производят тест-системы для выявления патогенов, в том числе вируса кори, без каких-либо иностранных компонентов.

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