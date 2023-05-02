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Несколько факультетов МГУ переведут на дистант из-за кори

21:58
  • вторник
  • 02 мая 2023

Такой режим уже ввели несколько учебных заведений

Несколько факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) переходят на дистанционное обучение до 17 мая. Такое решение руководство вуза приняло в связи со случаями кори у одного из студентов МГУ.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ руководства МГУ, деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса предписано организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Это касается обучающихся структурных подразделений во втором учебном корпусе МГУ. В нем находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.

В пресс-службе университета уточнили, что в МГУ выявлен лишь один случай кори.

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в МГУ начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в стране в достаточном количестве производят вакцину от кори, дефицита таких препаратов нет. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, отметила, что в России производят тест-системы для выявления патогенов, в том числе вируса кори, без каких-либо иностранных компонентов.

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