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Задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

22:56
  • вторник
  • 02 мая 2023

Найдено тело девушки

В Краснодарском крае нашли тело Татьяны Мостыко - пропавшей девушки-аниматора. Местонахождение 37-летнего Кирилла Чубко по-прежнему неизвестно, передает "ТВ Центр".
Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров на Кубани

Они вместе выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск еще 28 апреля и пропали на трассе М-4 "Дон". Автомобиль, на котором передвигались коллеги, нашли сожженным. По некоторым данным, в машине обнаружены следы борьбы, а с банковских карт мужчины снимали деньги в разных банкоматах.

Как сообщают СМИ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания. Оба ранее уже были судимы. Они уже указали место, где находятся тела пропавших. 

Перед исчезновением в 23:40 Чубко позвонил жене и сообщил, что на трассе М-4 "Дон" у них пробило колесо и они нашли двух мужчин, которые им помогают. Больше он на связь не выходил.

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