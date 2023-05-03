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Российские артиллеристы нанесли мощные удары по укреплениям ВСУ

08:26
  • среда
  • 03 мая 2023

Огонь вели с заранее подготовленных позиций

Подразделения Западного военного округа нанесли мощные удары по укреплениям украинских радикалов. Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских установок "Акация".
Минобороны показало боевую работу российских десантников

Расчёты осколочно-фугасными снарядами калибром 152 миллиметра способны поражать объекты противника на расстоянии до 20 километров. Среди основных целей - опорные пункты, техника и места скопления живой силы ВСУ.

Огонь вели с закрытых заранее подготовленных позиций. Помощь в разведке позиций националистов обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение противника.

Наши артиллеристы используют тактику огневого налёта. Выпустив снаряды, оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под огонь с позиций радикалов.

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