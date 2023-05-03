Российские артиллеристы нанесли мощные удары по укреплениям ВСУ

Огонь вели с заранее подготовленных позиций

Подразделения Западного военного округа нанесли мощные удары по укреплениям украинских радикалов. Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских установок "Акация".

Расчёты осколочно-фугасными снарядами калибром 152 миллиметра способны поражать объекты противника на расстоянии до 20 километров. Среди основных целей - опорные пункты, техника и места скопления живой силы ВСУ.

Огонь вели с закрытых заранее подготовленных позиций. Помощь в разведке позиций националистов обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение противника.

Наши артиллеристы используют тактику огневого налёта. Выпустив снаряды, оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под огонь с позиций радикалов.

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