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Вывел сослуживцев из-под огня: названы новые герои спецоперации

08:32
  • среда
  • 03 мая 2023

Отличились гвардии сержант Владимир Раздорожный и сержант Алексей Варламов

Новые данные об отваге и самоотверженности защитников Донбасса. Машина гвардии сержанта Владимира Раздорожного во время движения в колонне попала под миномётный обстрел с позиций националистов. Несмотря на постоянный огонь, который вели радикалы, Владимир смог оперативно отремонтировать повреждённый автомобиль, вывезти своих сослуживцев из-под огня и затем продолжил движение в пункт назначения.

Сержант Алексей Варламов вместе с сослуживцами пришёл на помощь группе российских военных, которые подверглись нападению превосходящих сил ВСУ. Используя рельеф местности, Алексей обошёл противника с фланга и открыл прицельный огонь, уничтожив пулемётный расчёт и троих радикалов. После этого наши бойцы смогли перейти в контратаку и в итоге разбили формирование неонацистов.

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