Аркадий Инин отмечает 85-летие

С ним работают лучшие режиссёры, актеры, поэты и композиторы

Писатель, драматург, сценарист, актёр и педагог отмечает день рождения. Аркадию Инину сегодня - 85. За годы творчества он приложил руку к созданию более 200 теле- и радиопередач. В том числе таких популярных программ как "От всей души", "Клуб 12 стульев" и "Вокруг смеха". Он также написал сценарии к полюбившимся миллионам зрителей фильмам Гайдая.

Доставить цветы юбиляру - проще простого. Двери дома открыты. Главное, не отвлечь мастера от работы. Из этого кабинета не хочется уходить. От пола до потолка - афиши, уникальные фотографии, забавные сувениры. Сразу видно: хозяин - человек разносторонний, знаменитый и увлечённый. Любимой профессией.

Аркадий Инин - автор более полусотни сценариев, нескольких десятков книг - человек невероятной скромности. Уже которое поколение рыдает от смеха, грусти и счастья, переживая за его героев! А он говорит - всё дело в талантливых коллегах.

Он блистательно писал тексты, сколько себя помнит. КВН, агитбригада в Политехническом. Получив красный диплом, отправил свои сочинения в Литинститут и во ВГИК. Литераторы дали от ворот поворот, а кинематографисты приняли с распростёртыми объятиями. Так что Аркадий Инин не устаёт повторять: жизнь - это дело случая. Когда чистой воды электромеханика логично перетекает в "Ералаш".

По его сценариям снимался популярный детский киножурнал. Инин был среди тех, кто придумал невероятно популярные программы "От всей души", "Клуб 12 стульев" и "Вокруг смеха". Он вообще очень любит, когда люди улыбаются. Он щедро передаёт опыт студентам.

С Аркадием Ининым работают лучшие режиссёры, актеры, поэты и композиторы. Он остаётся верным и им, и жанру. Выбранному еще в середине прошлого века.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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