Украина скрывает от союзников детали контрнаступления

Между тем Вашингтон испытывает сомнения в успешности операции

Киев пытается предотвратить масштабные утечки, связанные с готовящимся контрнаступлением. Об этом в среду пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico. В связи с этим Украина не делится информацией со своими союзниками.

В частности, скрываются сроки контрнаступления, расположение и численность войск, которые предполагается использовать для проведения операции.

Ранее американские СМИ отмечали, что Вашингтон испытывает сомнения в успешности планируемого контрнаступления ВСУ. У Киева есть проблемы с количеством живой силы, а также с обеспеченностью боеприпасами, оружием и материальным снабжением.

В апреле по подозрению в утечке секретных документов, содержащих сведения о планах НАТО по укреплению украинских войск и о датах контрнаступления ВСУ, в США арестован военнослужащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра. Между тем некоторые специалисты сочли слив документов дезинформацией.

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