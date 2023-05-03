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Польская правозащитница рассказала о продаже украинских детей в Европу

08:59
  • среда
  • 03 мая 2023

Торговля детьми в Европе процветает

Детей из украинских детских домов все чаще продают в Европу. Об этом заявила польская правозащитница Иоанна Пахвицевич.

По ее словам, она давно занимается этой темой. В прошлом году ей в руки попали документы о продаже воспитанников детского дома в деревне недалеко от Мариуполя.

"Испании этот детский дом продали. Я имею в виду именно 85 детей из детского дома", — рассказала Пахвицевич в интервью газете "Известия".

По словам правозащитницы, это доказывает, что торговля детьми в Европе процветает. Для изъятия их из семьи социальные службы прикрываются механизмами ювенальной юстиции. Зарабатывают на этом как соцслужбы, так и адвокаты.

"Они получают себе каждый за то, что они заботятся об этих детях. Ну и вот так это работает", — заявила Пахвицевич.

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