Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1200 кв. м

Пострадавших нет

Площадь пожара на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По его словам, на месте работают экстренные службы – в тушении задействованы 85 человек и 23 единицы техники.

Ранее стало известно, что в поселке Волна загорелся резервуар с нефтью. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

О причинах пожара пока официально не сообщается.

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