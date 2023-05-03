Пленный боец ВСУ рассказал, что Киев отправляет на фронт без подготовки

Украинские националисты отступают

Российские войска развивают наступление на Донецком и Краснолиманском направлениях. Штурмуют опорные пункты неонацистов к югу от Авдеевки. ВСУ пытаются контратаковать, однако их планы нарушает наша артиллерия. Технику боевиков уничтожают массированным огнём. Большие потери у противника и в Артёмовске. Российские подразделения взяли под контроль несколько ключевых позиций на западе города.

Штурмовые отряды в Артемовске за сутки продвинулись более чем на 160 метров по всем направлениям. По последним данным, под контролем ВСУ находится меньше трех квадратных километров территории города. Наступление продолжается при поддержке нашей артиллерии.

По позициям националистов работает 120-миллиметровое самоходное орудие "Нона-С". Главное достоинство этого типа вооружений - высокая мобильность. После занятия позиции расчет незамедлительно открывает огонь, заранее получив координаты целей.

Танк и БМП ВСУ свернул в один из дворов на улице Чайковского. Экипаж не знал, что он уже под контролем российских подразделений. Бронемашины неприятеля тут же подверглись атаке. Подобная дезорганизованность украинских военных сегодня обычное явление. Об этом постоянно рассказывают и пленные, как и о многом другом.

"Когда призвали - дали автомат в руки, сказали: вспоминай навыки, когда служил, и вперед. Дали автомат, магазины и пошли без подготовки, без ничего. Российские войска зашли и взяли нас штурмом. Выхода, конечно, не было, потому что не было чем отбиваться. Мы попросили помощи, нам отказали", - рассказал военнослужащий ВСУ.

А это уже залп по позициям националистов сверхтяжелой огнеметной системы "Тюльпан" на Запорожском направлении. После выстрела ствол издает специфический звук, словно бы поет. Тем временем 240-миллиметровые снаряды уже громят укрепления противника.

В тыловой зоне спецоперации тоже не смолкает стрельба. Это под руководством опытных инструкторов проходят подготовку и боевое слаживание военнослужащие групп специального назначения, в том числе снайперы.

Особое внимание уделяется отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также оттачивается мастерство использования беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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