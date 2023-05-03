Вашингтон ждет от Киева результатов

Если представить, что американский долларовый пузырь все-таки лопнул, какое будущее ждет США? Спросили нейросеть. Это эмоции главных лидеров страны. Впрочем, пока Джо Байден довольно весел и бодр. Он проводит встречу с представителями конгресса. Американский президент добивается от законодателей увеличения лимитов госдолга, однако спикер палаты представителей Кевин Маккарти требует масштабного урезания расходов бюджета, в том числе и на оборону киевского режима. На это в Белом доме пойти никак не могут.

"Президент дал ясно понять, что он не собирается вести разговоры о предотвращении дефолта. Это конституционная обязанность Конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. Свои предложения того, какие у него ценности и как он видит движение страны в будущем, он уже доносил", - говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

После того, как министр финансов Джанет Йеллен обратилась к Конгрессу с заявлением о том, что свободных денег у правительства остаётся лишь на один месяц, это вызвало финансовую панику. Акции нескольких американских банков накануне полетели вниз. Эксперты, впрочем, уверены: потолок госдолга будет поднят, только сделают это в лучших традициях голливудского блокбастера – за один или пару дней до момента "Икс".

Ведь не может же государство-банкрот так активно продолжать разбрасываться деньгами? Издание Politico сообщает, что сегодня Вашингтон вновь может объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 300 миллионов долларов. По данным издания, в него войдут боеприпасы для артиллерии и ракеты, которыми вооружают самолеты и вертолеты. Вполне вероятно, это транш накануне пресловутого контрнаступления, которым активно спекулируют украинские политики. Причем, получив необходимое от западных спонсоров, по разным причинам его откладывают.

Впрочем, после утечки в сеть секретных документов Киев действительно опасается теперь делиться данными с безответственными американскими спецслужбами. Вашингтон требует от Киева большего упорства в достижении поставленных целей, ведь американский зритель уже жаждет кульминации. Но ее все нет. Возможно, потому, что то, о чем рассказывают, лишь сказки? Практически это пытался донести главнокомандующий вооруженных сил НАТО на одном из заседаний по Украине.

"Большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта. Русские стали еще более активны, чем мы видели их в течение многих лет. Оценка состояния российских войск, принимающих участие в украинском конфликте, была серьёзно искажена отдельными средствами массовой информации", - отметил Кристофер Каволи.

При этом сам Киев готовится к колоссальным убыткам - по данным Нацбанка, на 200 миллионов долларов. Еврокомиссия позволила Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии ввести запрет на импорт украинской сельхозпродукции до 5 июня. Это позволит вернуть доверие местных фермеров, которые понесли убытки из-за заполонившего местные рынки дешевого и некачественного зерна. Так, в пшенице обнаружили запрещенные в Евросоюзе пестициды. Впрочем, с украинцами их спонсоры стали говорить совсем иначе, нежели еще год назад. Взять хотя бы случай в Неаполе, там на выставку в Художественной галерее, посвященную детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов и жертвам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая ворвались проукраинские активисты. Устроить очередную провокацию им не позволили сотрудники, которые быстро выпроводили активистов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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