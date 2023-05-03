"Юнармия" передала копии Знамени Победы в российские регионы

Их будут нести во главе парадных расчётов

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной в Москве прошла большая патриотическая акция.

Представители Всероссийского общественного движения "Юнармия" передали регионам 89 копий Знамени Победы, которое в 1945-м водрузили над Рейхстагом.

Торжественная церемония прошла в интерактивном музее военной техники. Символ стойкости и непоколебимости нашего народа. Эти знамёна будут нести во главе парадных расчётов. В акции также приняли участие волонтёры, сотрудники поисковых отрядов и общественных организаций ветеранов.

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