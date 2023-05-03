В Москве завершился музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"

Конкурс проходит уже в пятый раз

Песни военных лет - на разных языках мира. В Москве завершился международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", сообщает "ТВ Центр".

Со сцены Государственного Кремлёвского дворца прозвучали самые известные и любимые композиции о Великой Отечественной в исполнении артистов из 15 стран - США, Германии, Франции и других.

К ним присоединились звёзды российского кино и эстрады. Конкурс проходит уже в пятый раз. В оргкомитет поступают сотни заявок на участие. Но в финал проходят только лучшие - в результате строгого отбора. Телевизионную трансляцию музыкального праздника можно будет увидеть накануне Дня Победы - 8 мая.

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