Собянин: ИИ в восемь раз ускорил анализ результатов маммографии в медучреждениях Москвы

ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей

Благодаря искусственному интеллекту в столичных медучреждениях удалось в восемь раз сократить время анализа результатов маммографии. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Анализ маммографических изображений обычно выполняют два врача-рентгенолога. Двойное чтение изображений делает оценку независимой и качественной. Исследования московских специалистов показали, что если анализ проводят с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время ее проведения сокращается в восемь раз", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам - быстрее получить заключения.

Сегодня рентгенологам помогает около 50 сервисов ИИ. Нейросети наносят на снимки цветовую разметку и производят измерения. Так, алгоритм определяет на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.

Несмотря на развития искусственного интеллекта, последнее слово всегда остается за специалистом, добавил Сергей Собянин.

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