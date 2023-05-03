ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: ИИ в восемь раз ускорил анализ результатов маммографии в медучреждениях Москвы

10:08
  • среда
  • 03 мая 2023

ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей

Благодаря искусственному интеллекту в столичных медучреждениях удалось в восемь раз сократить время анализа результатов маммографии. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Анализ маммографических изображений обычно выполняют два врача-рентгенолога. Двойное чтение изображений делает оценку независимой и качественной. Исследования московских специалистов показали, что если анализ проводят с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время ее проведения сокращается в восемь раз", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам - быстрее получить заключения.

Сегодня рентгенологам помогает около 50 сервисов ИИ. Нейросети наносят на снимки цветовую разметку и производят измерения. Так, алгоритм определяет на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.

Несмотря на развития искусственного интеллекта, последнее слово всегда остается за специалистом, добавил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.