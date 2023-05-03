ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова

А также других руководителей региона

ФСБ вскрыла деятельность агентурной сети украинской разведки, планировавшей серию терактов против руководства Крыма. Объектами для атаки были выбрали глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и мэр Ялты. Также диверсанты планировали атаки на элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Буданова Кирилла - офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман", - говорится в сообщении ФСБ.

Машовец с 2020 года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе оперативных мероприятий задержаны семь человек, среди которых граждане России, Украины и Болгарии. У задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 килограммов, электродетонаторы и радиоуправляемые взрыватели, а также средства связи.

Кроме того, вскрыт организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств.

Задержанные уже признались в сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов.

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