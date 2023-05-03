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Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

10:37
  • среда
  • 03 мая 2023

Упрямость Киева может привести к еще большим потерям

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбирать между мирными переговорами с Россией и продолжением боевых действий.
Украина скрывает от союзников детали контрнаступления

Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. Сейчас украинский лидер не готов идти на сделки, по которым потерянные территории останутся под контролем России. Однако продолжение боевых действий приведет еще к большей территориальной потере.

"Реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию", - сообщил Дэвис (цитата по РИА Новости).

При этом украинское контрнаступление не принесет Киеву каких-либо успехов, так как ВСУ не обладают военной мощью, способной противостоять ВС России.

Когда начнется украинское контрнаступление, пока точно неизвестно. В ДНР заявили, что ВСУ точно пойдут в атаку, но не в начале мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что контрнаступление начнется в ближайшие недели.

Киев, в свою очередь, пытается предотвратить масштабные утечки, связанные с готовящимся контрнаступлением, поэтому не делится информацией со своими союзниками. Однако ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что оно может начаться летом.

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