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Нефтебаза на Кубани загорелась из-за беспилотника

11:04
  • среда
  • 03 мая 2023

Всего было выпущено два БПЛА, один достиг цели

Причиной возгорания резервуара на нефтебазе на Кубани стало падение беспилотника.

Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники. "Да, один сбили, один попал в цель", - сказал собеседник агентства. 

Резервуар с нефтепродуктами на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, загорелся утром 3 мая. Пожару присвоен высший ранг сложности, огнем объяты более 1200 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены 188 человек и пять пожарных поездов. Угрозы для населенного пункта нет, эвакуация не требуется.

Превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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