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В России с коронавирусом госпитализировали 1054 человека

11:28
  • среда
  • 03 мая 2023

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализировано 1054 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 3214 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6549 человек, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 358 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 83. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 237 человек, в Московской области – 29.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22862069 случаев заболевания, зарегистрировано 398399 летальных исходов.

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