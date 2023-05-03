В Белграде семиклассник открыл стрельбу в школе

Есть погибший и пострадавшие

Правоохранительные органы Сербии задержали 14-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе Белграда.

Инцидент произошел утром 3 мая. По предварительны данным, погиб охранник учебного заведения, учительница и несколько учеников получили ранения.

"Полиция направила все имеющиеся силы, прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса", сообщили в полиции Сербии (цитата по "РИА Новости").

Сообщается, что школьник открыл стрельбу из пистолета отца.

На месте происшествия работают экстренные службы. Учеников пока не выпускают из классов. В школу приехала министр здравоохранения Сербии Даница Гручич.

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