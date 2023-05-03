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Жители приморского поселка вынуждены пользоваться ржавой водой

11:57
  • среда
  • 03 мая 2023

Из кранов другой не течет

Мутная жижа вместо питьевой воды. Жители одного из поселков в Приморье оказались лишены элементарной коммунальной услуги. Из кранов в их домах течет непонятная субстанция, которую не только невозможно использовать в пищевых целях, засоряется и ломается даже бытовая техника.

И это еще чистая вода, говорят жители поселка Раздольное. Прозрачной здесь не видели уже более 10 лет. А последнее время и вовсе без всяких предупреждений льется ржавая жижа.

В такой оранжевой воде жителям предлагают и мыться, и еду готовить. Люди в отчаянии. Не выдерживают стиральные машины, бойлеры, счетчики водоснабжения - горят от ржавчины.

Жители говорят, что живут в многоэтажках с центральным водоснабжением, но как будто в частных домах без услуг. Воду из-под крана разве что в туалете используют. А чистую, соответствующую нормам санпина, в поселок даже не подвозят.

За водой ходят на так называемый местный ручей. Откуда он льется и какого качества, не знают, но говорят - хотя бы не ржавая. Из ручья набирают в бутылки, канистры. Говорят, покупать воду для бытовых нужд - никаких денег не хватит. К коричневому водоснабжению подключена и школа. Мутную воду в столовой пропускают через фильтр, делают запасы. Из нее и готовят детям.

Многолетняя переписка жителей с различными инстанциями не приносит результата. Говорят, о проблеме знают на всех уровнях, но вода от этого чище не становится.

В водоканале даже не отрицают, что вода в Раздольном не соответствует нормам. По данным Роспотребнадзора, уровень железа уже в самой скважине превышен в 40 раз. Но говорят, что повлиять на качество не могут. Так как только эксплуатируют сети, которые предоставила им районная администрация.

По решению районного суда капитальный ремонт водопровода должен был начаться еще 10 лет назад. Но за это время в трубах появилось только больше дыр от порывов, которые просто забивают деревяшками.

В правительстве Приморья сказали, что проекты водовода разрабатывают, но точных сроков стройки не указали. В январе прошлого года суд вынес еще одно постановление.

Пока жители ждут осуществления глобальных проектов, каждый месяц из своих почтовых ящиков они достают квитанции на оплату некачественной воды.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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