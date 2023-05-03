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Начался прием заявок на участие в фотоконкурсе "Планета Москва"

11:52
  • среда
  • 03 мая 2023

Конкурс проводится уже в 10-й раз

Начался прием заявок на участие в 10-м конкурсе фотографии "Планета Москва", сообщили в столичном департаменте градостроительной политики. Оценивать участников в каждой номинации будет профессиональное жюри.

"Приглашаем к участию профессиональных фотографов и любителей. Уверен, что в ваших работах отразится не только отрезок истории градостроительного развития столицы, но и любовь к нашему городу. Москва постоянно меняется, это происходит благодаря реализации программ, утвержденных Сергеем Собяниным", - сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Ппо итогам конкурса проведут выставку работ финалистов. Ее откроют в преддверии празднования Дня города. В 2023 году церемонию награждения и выставку проведут в рамках Московского урбанистического форума.

В пресс-службе пояснили, что заявки на участие в конкурсе принимают до 30 июня, работы следует направить на электронный адрес: dgp.mos@yandex.ru. Каждый участник может прислать не более трех фотографий в одной номинации. Снимки должны быть сделаны в Москве после 1 сентября 2022 года.

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Фотоконкурс "Планета Москва"
Фотоконкурс "Планета Москва"
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