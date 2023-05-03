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В Госдуму внесли поправки к закону о военном положении

12:14
  • среда
  • 03 мая 2023

Это необходимо для проведения выборов в новых регионах

В Госдуму внесли поправки к закону о проведении выборов в регионах при военном положении.

Об этом в среду, 3 мая, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Чтобы дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", — пояснил депутат (цитата по РИА Новости).

Согласно действующему законодательству выборы в регионах с военным положением не проводятся. Поправки в ФЗ разрешат провести выборы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях выборы осенью 2023 года.

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