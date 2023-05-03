ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

12:06
  • среда
  • 03 мая 2023

Работы завершат до 1 сентября

Ледовый дворец "Крылатское" в этом году ждет капитальный ремонт. Работы планируется завершить уже к 1 сентября, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. В ледовом дворце регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

"Во время пандемии дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города. Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - отметил Собянин.

В ходе капремонта планируется восстановить перекрытия, привести в порядок фасад, восстановить бетонное основание ледового поля, ограждения трибун и систему теплого пола, сделать новые покрытия полов, выполнить отделку помещений, заменить освещение и многое другое.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ледовый дворец "Крылатское"
Ледовый дворец "Крылатское"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.