Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца "Крылатское"

Работы завершат до 1 сентября

Ледовый дворец "Крылатское" в этом году ждет капитальный ремонт. Работы планируется завершить уже к 1 сентября, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. В ледовом дворце регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

"Во время пандемии дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города. Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - отметил Собянин.

В ходе капремонта планируется восстановить перекрытия, привести в порядок фасад, восстановить бетонное основание ледового поля, ограждения трибун и систему теплого пола, сделать новые покрытия полов, выполнить отделку помещений, заменить освещение и многое другое.

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