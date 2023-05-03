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Романа Протасевича приговорили к 8 годам колонии

12:27
  • среда
  • 03 мая 2023

Он признан виновным в заговоре с целью захвата власти в Белоруссии

Бывшего главреда признанного в Белоруссии террористической организацией канала Nexta приговорили к 8 годам колонии. Суд признал его виновным в заговоре с целью захвата власти в стране.

Прокурор просил для Протасевича 10 лет колонии. Ранее, обращаясь к суду с последним словом, он попросил назначить ему "справедливое наказание, не связанное с лишением свободы".

Основатель Nexta Степан Путило заочно приговорен к 20 годам колонии, редактор канала Ян Рудик — к 19 годам. Оба находятся за границей.

Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Он находился на борту вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Им были предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса.

Спустя год белорусский суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. В апреле 2023 года власти Белоруссии разрешили перевести ее в Россию для отбытия оставшейся части наказания.

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Роман Протасевич
Роман Протасевич
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