Появились кадры допроса подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Ведется следствие

В Краснодаре задержаны подозреваемые в резонансном деле об исчезновении аниматоров. Владелец агентства по организации праздников и его сотрудница пропали несколько дней назад, когда возвращались домой после работы. Всё это время об их судьбе ничего не было известно. Родственники до последнего надеялись на благополучный исход. Фигуранты дают показания. Что известно следствию на данный момент?

На допросе у следователей - трое человек. По имеющейся информации, это 44-летний Арам Татосян, 30-летний Анатолий Двойников и Демьян Кеворкян - в свои 31 год он был уже неоднократно судим за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон и вымогательство. Что объединяло всех троих, следователи пока не рассказывают.

Как было установлено следствием, и теперь это подтвердили задержанные, преступление было совершено на трассе М-4 "Дон" между станицей Крыловская и Усть-Лабинском. 37-летний Кирилл Чубко был хозяином агентства по проведению праздников. Девятнадцатилетняя Татьяна Мостыко подрабатывала у него аниматором. На автомобиле возвращались с мероприятия. По дороге повредили два колеса и остановились у обочины. Через некоторое время к ним подошли мужчины и предложили помощь. Мол, они тоже угодили в яму на дороге, но покрышку починили и могут довезти Кирилла до ближайшего шиномонтажа.

Так и сделали. Татьяна осталась в машине. Автомобиль позже нашли сожжённым в другом районе края. В салоне эксперты смогли обнаружить следы борьбы. Супруга Кирилла рассказала, что с карточки мужа были сняты все деньги - почти 200 тысяч рублей, полученные за проведённые детские праздники. К поискам Кирилла и Татьяны подключились волонтёры и друзья.

Все понимали, что было совершенно преступление, но старались об этом не говорить. Всё-таки надеялись. Полицейские сейчас не раскрывают подробностей оперативно-розыскных мероприятий, но операции по задержанию были проведены практически одновременно в трёх разных местах.

Кирилла и Татьяну убили. Преступники нанесли обоим множественные ножевые ранения. Тела закопали в лесу. На допросах подозреваемые дали признательные показания и рассказали, что пойти на грабёж решились спонтанно, когда увидели на пустой ночной дороге сломанный автомобиль и двух человек.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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