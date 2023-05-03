Врачи диагностировали у Алексея Шведа закрытую черепно-мозговую травму

В Москве задержаны подозреваемые в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. В отделение полиции доставлены три человека, там их уже допросили. Что рассказали задержанные? И как сейчас себя чувствует спортсмен, который остаётся в больнице?

Двоих молодых людей, напавших в ресторане на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа задержали накануне вечером в автомобиле около торгового центра на Пятницком шоссе.

Ещё одного человека проверяют на причастность к преступлению, сейчас он проходит как свидетель. Как оказалось, всё началось даже не со словесной перепалки между мужчинами.

- Произошла потасовка между моими друзьями и девушкой. Словесная перепалка произошла и потом переросла в драку.

- С кем?

- С мужчинами, которые вышли из ресторана на помощь девушке своей.

Защитник армейцев вступился за жену. На допросе один из подозреваемых заявил, что конфликт переместился в горизонтальную плоскость после того, как Алексей "дотронулся до него руками", а дальше как в тумане.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы - им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Врачи диагностировали у Алексея Шведа закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас баскетболист идёт на поправку и его состояние улучшается, однако в ближайших играх армейцев он не сможет принять участие.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"