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Собянин осмотрел ход строительства флагманского центра Боткинской больницы

15:08
  • среда
  • 03 мая 2023

В здании всё спроектировано по самым современным мировым стандартам

В этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию сразу два медицинских центра на территории Боткинской больницы. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения строительного объекта. Пациентов начнёт принимать урологический центр. Один из крупнейших в Европе. А также флагманский центр. Где будут оказывать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь.

Семиэтажный флагман на территории Государственной клинической больницы имени С.П. Боткина пока только начинают обустраивать изнутри. Однако уже сейчас можно видеть: здесь всё спроектировано по самым современным мировым стандартам оказания скорой медицинской помощи. Эту зону медики называют триаж. При спасении жизни и здоровья пациентов она будет выполнять самую важную роль.

"Пациент, поступая в триажную зону, где мы сейчас находимся - происходит оценка тяжести состояния - и он направляется в ту или иную зону - желтую зону, где находятся пациенты средней степени тяжести, зеленую, где пациенты в удовлетворительном и близком состоянии к удовлетворительному, либо красную зону, куда пациенты направляются незамедлительно, минуя зону триажа", - пояснил Юрий Баринов, заместитель Главного врача по экстренной помощи ГКБ им. С.П. Боткина.

Как и остальные скоропомощные центры - до конца года в столице таких откроется 6 - новый стационар Боткинской будет работать по принципу "врач к пациенту". Не тревожа больных транспортировкой в разные отделения, специалисты смогут в одном месте провести им весь комплекс необходимых диагностических мероприятий: КТ, МРТ, УЗИ и других. В сутки здесь смогут принимать до 200 экстренных пациентов.

"В том числе был разработан стандарт и пациентоориентированности. До сих пор разработка ведется эта, это очень сложный был процесс", - отметила Маргарита Петрова, старшая медицинская сестра Флагманского центра скоропомощного стационарного комплекса ГКБ им. С.П. Боткина.

Минимальное время ожидания процедуры, информированность пациентов о процессах лечения и максимальный комфорт во всем, начиная с нахождения в операционных вплоть до обеспечения бытовых удобств. По схожим принципам будет построена работа и обновленного 20-го корпуса больницы по соседству. По окончанию реконструкции здесь разместится Московский городской урологический центр.

"Это будет такой замкнутый цикл от обращения пациентов либо в скоропомощной корпус, либо в диагностическое отделение, расположенное здесь на первом этаже, оказания высокоспециализированной помощи, высокотехнологичной помощи и потом - динамическое наблюдение", - рассказал Дмитрий Греков, замглавврача по онкологии ГКБ им. С.П. Боткина.

Помимо прочего, работа нового центра будет интегрирована в государственную программу онкопомощи. Больные с урологическими нарушения смогут получить здесь самый широкий спектр помощи. Осмотреть ход работ по реконструкции корпуса и строительству скоропомощного центра больницы сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем кардинальную реконструкцию самой крупной в Москве больницы - это Боткинская больница. Здесь работают больше 4000 врачей, медсестер, обслуживающего персонала. И корпус за корпусом реконструируем, создавая новые центры медпомощи. В этом году будет введено два таких корпуса - один - крупнейший и один из самых современных в Европе Урологический центр. И будет создан флагманский центр, который будет оказывать не только экстренную, но и плановую помощь", - сообщил Собянин.

Строительные и отделочные работы в обоих корпусах специалисты обещают завершить уже этим летом. А уже к осени оба корпуса распахнут свои двери для приема пациентов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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Боткинская больница
Боткинская больница
Сергей Собянин посетил Боткинскую больницу
Сергей Собянин посетил Боткинскую больницу
Боткинская больница
Боткинская больница
Строительные работы в Боткинской больнице
Строительные работы в Боткинской больнице
Боткинская больница
Боткинская больница
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