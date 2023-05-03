В Балашихе сгорели около 40 бытовок

Есть погибшие

В Подмосковье выясняют обстоятельства крупного пожара. В Балашихе сгорели почти 40 бытовок. Три человека погибли.

Огонь вспыхнул накануне поздно вечером. Пламя быстро охватило площадь в 300 квадратных метров. На месте ЧП прибыли 15 пожарных машин. Чтобы полностью потушить возгорание, понадобилась четыре с половиной часа.

По некоторым данным, трое погибших не смогли самостоятельно выбраться из очага горения. В больницу с отравлением угарным газом и ожогами доставлены два человека.

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