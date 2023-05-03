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Дрожжина появилась на заседании по делу актера Баталова

15:11
  • среда
  • 03 мая 2023

Она не стала общаться с журналистами

Новые детали в уголовном деле о хищении имущества у семьи актёра Алексея Баталова. Сегодня на очередное судебное заседание наконец приехала актриса Наталья Дрожжина. Долгое время никто не знал о местонахождении обвиняемой. Из-за этого две недели назад её супругу Михаилу Цивину даже сменили меру пресечения и отправили его в СИЗО на три месяца. Впрочем, адвокат утверждает, что никакого умысла не было и женщина просто поправляла своё здоровье в больнице.
Новый поворот в деле о наследстве Алексея Баталова

На это заседание суда актриса Наталья Дрожжина все-таки приехала. В маске, в сопровождении медицинского работника. Но на все вопросы журналистов отвечала исключительно молчанием. Никаких интервью и в зале - там ей тоже понадобились меры защиты от камер. Раньше, и многие это помнят, Наталья Дрожжина вела себя в суде гораздо более артистично и от камер не пряталась.

Обстоятельства за это время сильно изменились. На предыдущем заседании суда супругу Дрожжиной и тоже обвиняемому по делу юристу Михаилу Цивину ужесточили меру пресечения. Он теперь содержится в СИЗО. Такую меру адвокат истцов объясняет тем, что Цивин и его жена постоянно затягивали процесс.

Наталья Дрожжина все последнее время вообще не являлась на заседания. Под предлогом очень плохого самочувствия и целого набора диагнозов - инсульт, тахикардия, мерцательная аритмия. Михаил Цивин утверждал - заседания суда просто опасны для её здоровья, на одном из них ей стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

Сторона защиты обвиняемых подала апелляцию, требуя освободить Цивина и дать возможность лечиться Дрожжиной. Это дело длится уже практически три года. Дрожжину и Цивина обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах в отношении семьи артиста Алексея Баталова. Ущерб оценивается в 57 миллионов рублей. Обманным путем они присвоили и две квартиры в центре Москвы и солидные финансовые средства. И если недвижимость семье Баталова за годы разбирательств удалось вернуть, то деньги - пока нет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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