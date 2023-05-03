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В Москве ребенок получил ожог от купленного в кафе сока

15:14
  • среда
  • 03 мая 2023

Его здоровье сейчас вне опасности, ведется следствие

Столичная прокуратура проверяет все обстоятельства отравления в одном из московских кафе. 9-летний мальчик получил ожоги пищевода и желудка. Сделав всего несколько глотков сока из стеклянной упаковки.

Ту прогулку по центру столицы семья будет вспоминать еще долго. В популярном кафе мама купила сыновьям все, что они пожелали - аппетитные салаты, горячее. И напитки, разумеется. Младший взял сок - на открытой витрине, рядом с кассой. Свой любимый, в стеклянной бутылке. После первого же глотка закричал, что внутри всё жжет.

"Предварительно, в бутылке находился не сок, а неустановленная химическая жидкость. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ребенка с химическим ожогом языка и пищевода тут же госпитализировали. Врачи говорят: хорошо, что он не успел проглотить всю ядовитую жидкость, очень похожую на чистящее средство. Иначе последствия были бы куда тяжелее, вплоть до инвалидности.  За мальчика переживают и в самом заведении, где произошел инцидент. Деньги за обед семье отдали, всю партию сока тут же убрали.

По лицу руководства заведения видно - коллектив в шоке от произошедшего: "Идет следствие, мы разбираемся. Безусловно, мы открыты полностью. Это не наше производство, мы его закупаем и реализуем на прилавках своих ресторанов. Сразу изъяли с прилавков полностью всю партию, она вся опечатана".

Содержимое злосчастной бутылки отдали экспертам. Именно они должны выяснить, чем подменили обычный яблочный сок. И, возможно, кто это сделал?

Травмированного ребенка выписали из больницы. Его здоровье сейчас вне опасности.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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