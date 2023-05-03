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Сурикаты в Московском зоопарке вернулись в открытый вольер

15:18
  • среда
  • 03 мая 2023

Зиму они провели в теплом помещении

Строго по графику! Несмотря на прохладную погоду, сурикаты в Московском зоопарке вернулись в открытый вольер. Начало мая - пора!

Они не вышли - выскочили на улицу. Суетливые, юркие, но очень организованные! Вся семья ищет насекомых, которых специально выпустили в вольер. Но кто-то один обязательно следит за тем, нет ли поблизости опасности.

Зиму сурикаты провели в тёплом помещении. В их распоряжении были игрушки и бассейн с шариками. Но что может сравниться с развлечениями на свежем воздухе!

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