Подробности жестокого убийства школьницы в Петербурге

Подростки убили знакомую "для собственного самоутверждения"

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после жестокого убийства 13-летней девочки блогером и его подружкой.

Ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также работу с семьями подростков. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ход его расследования находится на контроле у прокуратуры.

Трагедия произошла у поселка Парголово в Выборгском районе 30 апреля. 16-летний парень и его 15-летняя подруга пригласили 13-летнюю знакомую якобы на пикник. Затем без какого-либо мотива юноша забил школьницу молотком, его знакомая снимала убийство на телефон.

Чтобы скрыть следы преступления подростки закопали тело в заранее вырытой могиле. После этого они вступили в переписку с матерью погибшей, пытаясь ввести ее в заблуждение. Женщина, почуяв неладное, обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в Следственном комитете России, малолетние преступники действовали "ради самоутверждения". В настоящее время парень и девушка задержаны. Юноша во всем признался и показал следователям место, где закопал тело. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

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