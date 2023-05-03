ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности жестокого убийства школьницы в Петербурге

13:51
  • среда
  • 03 мая 2023

Подростки убили знакомую "для собственного самоутверждения"

 

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после жестокого убийства 13-летней девочки блогером и его подружкой.

Ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также работу с семьями подростков. Возбуждено уголовное дело об убийстве, ход его расследования находится на контроле у прокуратуры.

Трагедия произошла у поселка Парголово в Выборгском районе 30 апреля. 16-летний парень и его 15-летняя подруга пригласили 13-летнюю знакомую якобы на пикник. Затем без какого-либо мотива юноша забил школьницу молотком, его знакомая снимала убийство на телефон.

Чтобы скрыть следы преступления подростки закопали тело в заранее вырытой могиле. После этого они вступили в переписку с матерью погибшей, пытаясь ввести ее в заблуждение. Женщина, почуяв неладное, обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в Следственном комитете России, малолетние преступники действовали "ради самоутверждения". В настоящее время парень и девушка задержаны. Юноша во всем признался и показал следователям место, где закопал тело. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Криминалисты Следственного комитета на мете происшествия
Криминалисты Следственного комитета на мете происшествия
Расследование убийства школьницы в Санкт-Петербурге
Расследование убийства школьницы в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.