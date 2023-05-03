Блогер Митрошина выплатила налоговой 127 миллионов

Некоторые налоги были не уплачены, призналась девушка

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, полностью погасила долг.

Девушка выплатила налоговой службе 127 миллионов рублей: основную часть она отдала сразу после возбуждения уголовного дела, 2 мая внесла последний платеж - девять миллионов рублей.

"Я платила налоги на протяжении всей моей деятельности. Да, я ошиблась. С 2020 года я не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов. Я относилась к этому безответственно. Некоторые налоги были не уплачены", - сообщила Митрошина в соцсетях.

Блогер признала свою вину частично, так как не согласна с суммой вменяемой задолженности. Митрошина планирует оспорить это решение.

21 марта СКР возбудил против 28-летней Митрошиной уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей. По данным ведомства, с октября 2020-го по май 2022-го, продавая свои курсы как ИП, блогер заработала сильно больше лимита по упрощенной системе налогообложения (150 миллионов рублей), но терять больше 6% от выручки не хотела, поэтому использовала другие ИП.

Митрошина – автор курсов и марафонов о том, как эффективно продавать товары и услуги в социальных сетях. Девушка называла себя "матерью российского инфобиза и блогинга". В Instagram (запрещен в России – прим. ред.) у нее более четырех миллионов подписчиков.

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