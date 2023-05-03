В Кремле заявили о "скромных поводах для оптимизма" по зерновой сделке

Москва не будет делать то, что не отвечает ее интересам

Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.

Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва заинтересована в том, чтобы были выполнены договоренности, ко которых говорилось еще при активации сделки.

"Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно. Потому что скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного", - сообщил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее в МИД России заявили, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по зерновой сделке. Кроме того, обсуждается проведение встречи высокого уровня сторон зерновой сделки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания чинят препятствия исполнению российской части зерновой сделки. В Кремле отметили, что ситуация в настоящее время складывается не в пользу пролонгации черноморской продовольственной инициативы.

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